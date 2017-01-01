Чья вина. Софья Толстая (книга, 2017) слушать онлайн

«…Я сама в сердце своем почувствовала, что эта повесть направлена в меня, что она сразу нанесла мне рану, унизила меня в глазах всего мира и разрушила последнюю любовь между нами», пишет Софья Андреевна Толстая о «Крейцеровой сонате» в своем дневнике зимой 1891 года. Выдающееся событие в литератур�ной жизни 80-х годов XIX столетия, «Крейцерова соната» демонстрирует на примере отдельно взятого брака, как всякая женитьба непременно ведет к моральной и нравственной гибели обоих супругов. В ответ на «Крейцерову сонату» Софья Андреевна написала повесть «Чья вина?». © Storytel



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