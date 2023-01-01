Чужой. Воскрешение. Официальная новеллизация. Энн Криспин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман, завершающий знаменитую кинотетралогию «Чужие». На борту космического корабля «Возничий» происходит то, что просто невозможно себе представить – просыпается Эллен Рипли. Последнее, что она помнит – собственная смерть в огне на планете-тюрьме «Фиорина 161». И все же она жива, став еще сильнее, еще яростнее… став ДРУГОЙ. Рипли обнаруживает, что военные ученые научились выводить ксеноморфов – жутких существ, с которыми она отныне каким-то образом телепатически связана. И теперь «Возничий» и его кошмарные пассажиры направляются прямиком на Землю… Основываясь на сценарии Джосса Уидона, известная писательница Э. К. Криспин создала роман, завершающий знаменитую кинотетралогию «Чужие», навсегда изменив сагу об Эллен Рипли – единственной выжившей с «Ностромо».



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