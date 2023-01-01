Чужой мир. Противостояние. Альбер Торш (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

На северо-западе Древних земель полыхает война. Богатейший город Дарвэн, агрессивное королевство Вайхэн и лесной народ из расы альвов втянуты в борьбу за выживание. Да и цварги, обитатели Северных гор, разве смогут остаться в стороне? А внутри этого адского клубка землянин Артур– бывший пехотинец и полицейский. И хотя патронов у него стало больше, но враги плодятся один за другим. А из настоящих друзей только пара винтовок с пистолетами да морской коршун Гор. Ну да, на героя не действует магия и он может управлять птицами. Но достаточно ли этого? Ведь впереди не только интриги, осады и решающие сражения армий, с Земли за Артуром отправились два некроманта. Они хотят отправить его на тот свет и забрать украденный у них медальон.



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