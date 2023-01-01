Чужое горе. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Чужое горе. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Чужое горе. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

Сюжет

После гибели своей подруги Ларисы Елена хотела забрать к себе ее дочь Арину. Двоюродная сестра Ларисы Надежда Васильевна решила увезти девочку к себе на Украину и продать Ларисину квартиру. Надежда Васильевна считала себя единственной родственницей Арины. Но муж Елены, Сергей, признался в том, что Арина – его дочь. Елена была потрясена. Сергей рассказал, что, когда восемь лет назад они с Еленой поссорились, он изменил ей с Ларисой. Сергей обеспечивал внебрачную дочь материально, но они с Ларисой скрывали правду от Елены, потому что не хотели причинять ей боль. Елене было очень трудно простить мужа за измену. Дочь Сергея и Елены, Даша, сначала была рада, что Арина будет жить в ее семье. Но потом случайно услышала разговор родителей про Арину, и Сергею пришлось рассказать Даше правду. Даша стала ревновать сестру к отцу. Она не понимала, как мать могла простить его, и требовала, чтобы Сергей ушел и забрал с собой Арину. Отношения Елены с мужем и дочерью становились все напряженнее. Елене пришлось объяснить Даше, что все они – одна семья, и им нужно поддержать Арину. На следующий день Даша вступилась за Арину, которую обидели одноклассники, отношения в семье постепенно наладились.

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