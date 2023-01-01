Чужими глазами. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Дарья Хохлова давно охладела к своему мужу, инженеру-конструктору, Олегу. Он ей казался скучным и ординарным. Дарья решила развестись с ним и начать новую жизнь с Николаем, который ждал ее в другом городе. Но Олег не принимал всерьез желание Дарьи подать на развод. Он считал, что Дарья за что-то обиделась на него. Та сообщила ему о том, что любит другого мужчину. На свадьбе дочери Вероники Олег был веселым, танцевал и играл на саксофоне. Коллега Даши Юля признала, что Олег очень обаятельный. Дочь Марина сообщила Дарье, что один из гостей, возглавляющий московский НИИ, пригласил отца на работу, а московская радиожурналистка Вероника открыто кокетничала с Олегом. Дарья постаралась уверить Олега, что подшутила над ним и никакой развод ей не нужен. Она отказала своему поклоннику и постаралась сделать все возможное, чтобы отвадить Веронику от мужа. Неожиданно Олег заявил, что ни в какую Москву он не едет – не подошел руководству. Дарья открыто выразила свое разочарование. А когда она узнала, что Вероника выходит замуж за другого, злорадно сказала мужу, что девушка просто им пользовалась. Но вскоре выяснилось, что Олег сам отказался от работы в Москве. Марина же сообщила, что случайно слышала, как Вероника объяснялась Олегу в любви, а он сказал, что ему нужно время подумать. Даша поняла, что по глупости почти потеряла своего мужа.



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