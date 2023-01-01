Чужие в доме. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

С недавних пор Алла постоянно слышит в доме посторонние звуки. Ей кажется, что она сходит с ума. Но больше всего Алла боится, что муж Евгений решит, что Алла и вправду сумасшедшая, бросит ее. Алла очень любит мужа. Кроме того, Алла настолько беспомощна и неприспособленна к жизни, что без него она просто пропадет. Ведь Евгений не дает ей и шагу ступить без его помощи. Однажды около дома Алла знакомится с архитектором Кириллом, который проектировал соседний коттедж, а теперь контролирует строительство. Евгений убеждает Аллу держаться подальше от подозрительного нового знакомого. Но рядом с Кириллом Алла почему-то забывает о своих страхах. Именно Кирилла Алла, втайне от мужа, просит отвезти ее на прием к психологу. Но таинственные звуки в доме по-прежнему сводят Аллу с ума. Евгений нанимает Алле помощницу по хозяйству – молодую девушку Катю. Подслушав разговор мужа с новой домработницей, Алла понимает, что Катя – любовница Евгения, которую тот нанял, чтобы контролировать все действия жены. Кроме того, Евгений пытается убедить жену в недееспособности и просит подписать генеральную доверенность на всю собственность Цветиковых, которая досталась Алле в наследство от отца. Кирилл ведет Аллу на чердак, откуда доносятся странные звуки, и разоблачает «фокусы» Евгения. Катя сообщает Евгению о том, что Алла узнала правду. Домработница пытается отравить Аллу, но вовремя останавливается. Катя признается, что Евгений – ее отец, бросивший их с матерью в нищете много лет назад. Он угрозами и обещаниями заставил Катю помогать ему сводить Аллу с ума, чтобы завладеть ее наследством. Алла прогоняет мужа. Ей помогают Катя и Кирилл.



Чужие в доме слушать на видеосервисе Wink.