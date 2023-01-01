Чужие цветы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Чужие цветы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Чужие цветы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство29 мин16+

Сюжет

Игорь Бедарев узнал о том, что его жена Светлана не может иметь детей. Для молодой семьи это стало ударом, но Игорь быстро оправился от шока, решив, что и вдвоем с женой они смогут прожить полноценную жизнь. Однако Светлана не смогла смириться и вскоре стала убеждать мужа взять приемного ребенка. Игорь не был готов к такому повороту и начал отговаривать жену. Неожиданно на сторону Светланы встала и мать Игоря Татьяна Викторовна. Но Игорь продолжал настаивать на том, что чужой ребенок будет лишь проблемой, а не решением: неизвестно, какая у него генетика, кто его родители и кем вырастет приемный малыш. Светлана попросила мужа пойти с ней в детдом и посмотреть на ребятишек. Игорь, чтобы успокоить жену, согласился. Светлана, не посоветовавшись с мужем, выбрала мальчика Матвея. Игорь понял, что жена полюбила ребенка, он был вынужден согласиться усыновить его. Когда документы были собраны, супруги отправились в органы опеки. Сотрудница органов Екатерина Редина, узнав, что Бедаревы решили взять Матвея, предупредила: ребенок нездоров. Игорь побоялся брать больного ребенка и потребовал, чтобы Светлана отказалась от Матвея. Но жена упорствовала. Игорь поссорился с ней и ушел к матери. Однако Светлана не торопилась возвращать мужа. Вскоре Игорь узнал, что жена забирает на выходные Матвея к себе, иногда ей помогает следить за мальчиком Татьяна Викторовна, его мама. В нем проснулась обида на то, что жена пожертвовала отношениями с мужем, ради усыновления. Татьяна Викторовна рассказала Игорю, что Светлана все это время скрывала правду: она-то могла иметь детей, а вот переболевший в детстве свинкой Игорь был бесплодным. Жена, боясь травмировать его, скрыла истину. Игорь разозлился, он наотрез отказал Светлане помочь с усыновлением. Но однажды случилась беда, Светлана заболела, ее отвезли в больницу, Игорь остался присматривать за Матвеем. Общение с ребенком помогло ему понять свои ошибки. Игорь и Светлана помирились, муж согласился усыновить мальчика.

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