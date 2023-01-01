Чужие пряники. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Нина Макарова вернулась из поездки в Испанию, где была в гостях у своей школьной приятельницы. Богатая жизнь подруги поразила ее. Нина привезла одежду, которую приятельница практически не носила и подарила Нине. Муж Нины, Павел, узнав о том, что обновки «с чужого плеча» запретил жене оставлять у себя одежду. Скрипя сердцем, Нине пришлось отдать всё соседке Тамаре. Вскоре дочь Нины Люся, проверяя электронную почту матери, узнала о том, что Нина произвела в Испании впечатление на пожилого богача. Нина лишь посмеялась над письмом заморской подруги, но на Люсю эта информация произвела большое впечатление. Спустя короткое время, Нина узнала, что дочь выслала свои фотографии, попросив подругу матери показать их испанскому богачу. Нина рассердилась на дочь и отчитала ее. А вскоре она заметила, как неохотно Люся общается со своим молодым человеком. Нина расстроилась, когда-то она была против этого молодого человека, посчитав его недостаточно обеспеченным для своей дочки. Но, узнав его получше, Нина поняла, что он достоин Люси. Приближался день рождения Нины. Из гостей она никого не приглашала, пришла только Тамара. К удивлению Нины, на день рождения с курьером ей прислали букет цветов. Выяснилось, что отправителем стал тот самый испанский дон, о котором она уже и не вспоминала. Нина поспешила показать мужу букет и увидела, как он… целуется с Тамарой. Нина устроился скандал, соседка быстро ретировалась, а супруг постарался убедить ее в том, что никакого поцелуя не было, мол, «Тамара сама на него бросилась». Нина поверила, но вскоре Тамара при Нине вернула Павлу ключи от квартиры, намекнув, что нашла их у себя, будто бы они выпали из его брюк. Теперь Нина не сомневалась в том, что Павел «бегает к соседке». Нина ушла из дома, стараясь не думать о вероломном муже. Разъяснила ситуацию Люся. Она рассказала, что незамужняя соседка давно приглядывалась к Павлу, а когда узнала про богатого старика в Испании, решила, что это ее шанс. Она надеялась на то, что Нина бросит Павла и уедет в Испанию. Нина помирилась с Павлом и вернулась домой.



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