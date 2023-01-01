Чужие окна. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Муж Екатерины Михаил признался жене, что любит другую женщину, и предложил развестись. Угрожая суицидом, Екатерина заставила мужа остаться. Но она понимала, что Михаил не прекратил встречаться с той женщиной. Катя выяснила, где живет соперница, и решила понаблюдать за встречами мужа с любовницей и понять, чем та женщина лучше нее. В качестве «наблюдательного пункта» она выбрала квартиру в доме напротив. Вооружившись биноклем, Катя пришла в нужную квартиру и честно призналась, что хочет проследить за мужем. Хозяин квартиры – малосимпатичный и измученный похмельем Леонид – за небольшую плату (лишь бы хватило на бутылку дешевого вина!) впустил Екатерину. Так Катя стала наблюдать за Михаилом и его Анной. Однако Леонид стал приставать к Екатерине. Катя сначала отталкивала его, но однажды, увидев, как муж целует Аню, не сдержалась. Леонид и Катя стали близки. Леонид начал меняться на глазах. Из полуопустившегося выпивохи он превращался во вполне обаятельного мужчину. Катя понимала, что выпивать он начал от одиночества. А когда однажды Леонид попросил ее пройтись с ним в обнимку мимо его бывшей жены, Катя неожиданно почувствовала, что ревнует. При этом она продолжала следить за Михаилом. Однажды Катя увидела во дворе плачущую Анну. Она подошла к ней и попыталась успокоить. Анна рассказала, что ждет ребенка, а Михаил не может на ней жениться, потому что его «не отпускает» жена. Катя поняла, что больше не вправе удерживать мужа, и что угрозами и шантажом семью не сохранить. Она сказала мужу, что согласна на развод. Но чтобы расставание было не таким болезненным, Катя продолжила наблюдать за ним. Однажды она увидела, что к Анне приходит другой мужчина. А вскоре этот мужчина заметил, что Леонид следит за ними, и жестоко избил его. Катя поняла, что слежку нужно прекращать – ведь из-за нее уже пострадал Леонид. Только теперь она поняла, насколько он стал ей дорог. Леонид сообщил Кате, что ее Михаил и знакомый Анны встретились и даже подрались. Он посоветовал Кате встретиться с мужем – возможно, им еще удастся сохранить семью. Она действительно встретилась с Михаилом, но лишь для того, чтобы уговорить вернуться к Анне. А сама Катя выбросила бинокль и вернулась к Леониду.



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