Чужие небеса. Андрей Васильев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярного российского писателя Андрея Васильева «Чужие небеса» – шестую в серии «Ученики ворона». Книга прочитана популярным артистом и актером дубляжа Сергеем Горбуновым. Когда ты изгнан из своего дома и на тебя открыта охота, то поневоле ты начинаешь платить миру той же монетой. Потому нет ничего странного в том, что маг Ворон и его ученики отныне не особо церемонятся с теми, с кем их сводит судьба. Да и с чего бы? Ведь теперь над ними чужие небеса… 1. Замок на Вороньей горе 2. Гробницы пяти магов 3. Огни над волнами 4. Черная весна 5. Сеятели ветра 6. Чужие небеса ©



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