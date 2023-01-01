Чужие маски. Николай Метельский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию аудиокнигу «Чужие маски» – третью часть фантастического цикла Николая Метельского. Идти вперед, побеждать, возвышаться – таков его путь. Сакурай Синдзи сделает всe, чтобы подняться выше. Чтобы ни от кого не зависеть. Искать верных людей, союзников, зарабатывать деньги. Воевать. Ведь именно в бою ведьмак становится сильнее. И именно бой срывает маски: и свои, и чужие.



Чужие маски слушать на видеосервисе Wink.