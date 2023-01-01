Чужие. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Татьяна не помнила ничего о своем раннем детстве и считала Светлану и Валентина Зуевых своими биологическими родителями. Однажды, когда она возвращалась из техникума, к ней обратился незнакомец. Это был Михаил, который рассказал ей, что является ее настоящим отцом. Татьяна не поверила, но дома нашла документы, подтверждающие слова Михаила. Как выяснилось, биологическая мать Татьяны умерла. Обида и разочарование переполняли Татьяну. Она поссорилась с приемными родителями, а когда Михаил рассказал ей, что Зуевы прописались у Татьяны ради ее квартиры, она безоговорочно ему поверила. Михаил оказался не похожим на Зуевых. Если они запрещали многое Татьяне и заставляли учиться, то Михаил собирался уехать в далекие страны с дочкой и наслаждаться там жизнью. Татьяна все дальше отдалялась от Зуевых. Однажды она решила, что Михаил должен жить с ней, в ее квартире. Но, едва услышав об этом, Зуевы пригрозили вызвать милицию, и Михаил сбежал. Татьяна поняла, что она должна заставить Зуевых отстать от нее. Михаил предложил простой план – не пускать их домой. Собственницей квартиры является Татьяна, и по закону она имеет право делать со своей жилплощадью, что ей вздумается – даже продать, тогда по суду Зуевых могли бы просто выписать «в никуда». Все это объяснил ей отец. Татьяна сначала согласилась на его план, но когда приемные родители вернулись домой с работы и начали умолять открыть дверь, Татьяна сдалась. Расстроенный Валентин Зуев не выдержал такого напряжения и попал в больницу. Светлана так же решила не воевать за квартиру, а собрала самое необходимое и ушла. Татьяна теперь жила со своим биологическим отцом, но вскоре она поняла, что не нужна ему. Он привел в дом свою любовницу Елену и начал продавать дорогостоящие вещи Зуевых. Татьяна нашла в себе силы выгнать Михаила, а затем смогла убедить приемных родителей простить ее.



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