Чуждые силы. Рассказы латиноамериканских писателей / Las Fuerzas Extranas. Cuentos de los Escritores Latinoamericanos. Рубен Дарио,Леопольдо Лугонес (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Длительность записи: 9 часов и 15 минут. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Предлагаем вниманию читателей книгу, в которую вошли произведения основоположников латиноамериканского модернизма �– аргентинца Леопольдо Лугонеса (1874–1938) и никарагуанца Рубена Дарио (1867–1916). Они встретились в Буэнос-Айресе в редакции местной газеты, и между ними завязалась дружба, продолжавшаяся до самой кончины Дарио. На творчество обоих оказало влияние творчество Эдгара По, и в результате возник новый жанр литературного произведения – фантастический рассказ.



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