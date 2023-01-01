Чужая семья. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Чуть больше года назад Антон Лыганов, по протекции своей любимой девушки Марины, устроился водителем к предпринимателю Чижевскому. В один из дней Антон ждал босса. Тот вышел с женой Натальей из офиса, на ходу, как обычно ругаясь с ней. Неожиданно сердце Чижевского остановилось. Он скончался. Антон остался работать у вдовы. Марину он больше не видел, она куда-то пропала. Выяснилось, что Чижевской перед смертью снял все имеющиеся деньги со счетов, после чего они исчезли. Наталья была вынуждена распродавать то, что досталось от мужа. Антону Наталья не платила, но переписала на его имя машину. Спустя год Марина неожиданно объявилась и слезно попросила Антона поискать у вдовы в квартире сейф с деньгами. Марина заверила его, что Чижевский взял у нее большую сумму под проценты. Антон не смог устоять перед слезами Марины и согласился. Денег он не нашел. Как-то дочь Натальи Катя рассказала Антону, что в школе будет дискотека, а она не пойдет, все считают ее умной, но некрасивой. Аннон помог девочке поверить в себя. Между ними установилась дружба. К Наталье Антон давно уже по –особому относился, видя это, и Наталья стала отвечать взаимностью. Марина, узнав, что Антон ничего не нашел, предложила ему уйти от вдовы. Антон отказался. Она поняла, что Антон влюбился в Наталью, пригрозила рассказать Наталье про поиски сейфа. Антон решил опередить бывшую любовницу и сам сообщил обо всем возлюбленной. Неожиданно вдова Чижевского заинтересовалась Мариной и ее рассказом о деньгах. Вскоре она начала просить Антона встретиться с Мариной и выяснить, что ей удалось узнать. Антон отказался, тогда Наталья рассказала, что Марина не имеет отношения к деньгам Чижевского. Перед смертью его начали шантажировать, он продал свою фирму и собрался расплатиться с шантажистами, но неожиданно скончался, а деньги исчезли. Видимо, их и ищет Марина. Антон встретился с Мариной, передал просьбу Натальи. Марина только рассмеялась, и сказала, что в обмен на информацию она хотела бы получить Антона. Наталья должна от него отказаться. Наталья согласилась на такой обмен. Антон понял, что никому из женщин не нужен. Он отдал машину Наталье и расстался с ней.



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