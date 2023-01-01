Чужая ложь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Чужая ложь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Чужая ложь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Ожидая получения отдельных квартир, семьи Кругловых и Рудневых жили в ведомственной коммуналке. Мужья, офицеры МЧС Михаил и Валерий часто уезжали в служебные командировки, а жёны Ольга и Иветта оставались их ждать. Однажды Ольга зашла в комнату к Иветте и застала ту в постели с любовником. Иветта попросила не выдавать её и пообещала, что немедленно расстанется со своим мужчиной. Ольга оказалась в затруднительном положении. Иветта попыталась задобрить Ольгу, преподнеся ей подарки, но Ольга их не приняла. Вскоре из командировки вернулись Михаил и Валерий. Михаил стал «воспитывать» Ольгу, объяснив ей, что специально выбирал себе жену помоложе, чтобы та была ещё не испорчена разгульной жизнью. Однажды Ольга заметила на руке у Иветты дорогое кольцо и поняла, что это подарок любовника, с которым та продолжает встречаться. Валерий приехал из командировки раньше Михаила. На другой день он вошёл в комнату к Ольге, держа в руке футляр с кольцом Иветты. Оказалось, что Иветта обвинила Ольгу в том, в чём была виновата сама – она объяснила мужу, когда тот случайно обнаружил дорогую вещь, что это Ольга попросила её спрятать в их комнате кольцо, подаренное ей любовником. Ольга попыталась оправдаться и объяснить Валерию, что Иветта ему врёт, но тот ничего не желал слушать. Из командировки вернулся Михаил. Ольга рассказала ему всё про любовника Иветты и о том, что Иветта её оклеветала. Михаил пошёл разбираться к Рудневым. Спустя полчаса он вернулся в комнату, где его ждала Ольга, и сказал ей, что не собирается жить с гулящей. После этого он ушёл из дома объявив, что вернётся через несколько дней, а к этому времени Ольга должна исчезнуть из его жизни. Как ни странно, Валерий попытался защищать Ольгу, но Михаил был неумолим. Ольга впала в депрессию. Она лежала одетая на кровати, когда в комнату тихонько вошла Иветта и попыталась оправдаться тем, что была в панике и ляпнула мужу первое, что пришло ей в голову. Затем Иветта попросила вернуть ей кольцо. Ольга объявила, что Михаил выкинул его в окно. Иветта тут же кинулась на улицу и стала искать кольцо в траве. В комнату вошёл Валерий и увидел Ольгу, которая наблюдала за ползающей под окном Иветтой. Валерий понял, что Ольга сказала ему правду. Иветта со скандалом ушла от мужа. Михаил вернулся домой и попытался помириться с Ольгой, но та поняла, что больше не испытывает к мужу любви и предложила расстаться. Она решила уехать в другой город, чтобы начать новую жизнь. Валерий вызвался ей проводить и спросил, может ли он приехать к ней. Ольга ответила, что сначала должна улечься боль от несправедливой обиды.

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