Чужая. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Нина пришла на встречу с молодым человеком своей падчерицы. Но вместо ожидаемого разговора об Алине, она услышала признание Сергея в любви к ней самой. Нина почувствовала, что признание Сергея взволновало ее – они с мужем все больше отдалялись друг от друга, и Нина испытывала недостаток внимания со стороны Ивана. Видя, что Алина переживает охлаждение в отношениях с женихом, Нина решила поговорить с Сергеем. Но во время разговора неожиданно ответила на его поцелуй. После этого Нина начала избегать Сергея, тот стал преследовать ее. Так как единственной возможностью видеться для Сергея были визиты к ним домой в качестве жениха Алины, он возобновил отношения с девушкой. Сергей добился встречи с Ниной наедине, во время которой признался, что никогда не любил Алину, просто хотел с помощью брака с ней стать заместителем ее отца. Нина была ошеломлена этим признанием. Она поняла, что должна спасти падчерицу от брака с Сергеем. Ее попытки поговорить с Алиной вызвали у девушки агрессию. И Нина решила предложить Сергею сделку: она пообещала ему должность в обмен на его отказ от брака с Алиной. Сергей попытался объяснить Нине, что все задуманное им было актуально, пока он не влюбился в нее. Но Нина не захотела его слушать. Она уговорила Ивана сделать Сергея своим заместителем. Иван счел это хорошим подарком к свадьбе и согласился. Но вместо отказа от брака с Алиной, Сергей пришел в тот же день с известием о предстоящей свадьбе. Во время разговора Нины и Сергея их застала Алина. Она сняла на мобильный телефон сцену объяснения и начала шантажировать Нину угрозой рассказать все отцу. С ужасом Нина поняла, что вся эта ситуация была подстроена, и Сергей с самого начала был заодно с ее падчерицей. Нина решила не дожидаться разоблачения и сама сказала мужу Ивану, что уходит от него. Алине этого показалось мало, она продолжила попытку шантажа. К ее удивлению, Сергей на только не поддержал ее, но и выгородил Нину, сказав, что любит совсем другую, постороннюю женщину. Сергей отказался от брака с Алиной и от должности заместителя. Нина оценила его поступок, но это не изменило ее решения уйти из этой семьи и отказаться от дальнейших встреч с Сергеем. После долгих поисков Сергей нашел ее и объяснился ей в любви, сказав, что никакой другой женщины у него нет.



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