Чужак. Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Напряженный детективный триллер, в котором мистика переплетается с обыденностью, яркие мифы и легенды cоседствуют с техасскими пустошами, а человек, которого ты знал десятки лет, может оказаться безжалостным кровожадным монстром. В парке маленького городка Флинт-Сити найден труп жестоко убитого одиннадцатилетнего мальчика. Все улики, показания свидетелей указывают на одного человека – Терри Мейтленда. Тренер молодежной бейсбольной команды, преподаватель английского, муж и отец двух дочерей – неужели он был способен на такое? К тому же у Терри есть неопровержимое алиби: на момент совершения преступления он был в другом городе. Но как мог один и тот же человек оказаться в двух местах одновременно? Или в городе появилось НЕЧТО, способное принимать обличие любого человека?.. Детектив полиции Флинт-Сити Ральф Андерсон и частный сыщик агентства «Найдем и сохраним» Холли Гибни намерены выяснить правду, чего бы им это ни стоило…© Stephen King, 2018 © Перевод. Т. Покидаева, 2018 © Издание на русском языке AST Publishers, 2019 ©



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