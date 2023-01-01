Чувство собственного достоинства, судьба, успех. Часть 2. Олег Торсунов
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Чувство собственного достоинства, судьба, успех. Часть 2. Олег Торсунов

Чувство собственного достоинства, судьба, успех. Часть 2. Олег Торсунов (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Эзотерика, Саморазвитие16+

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Сюжет

Во второй аудиолекции Олег Торсунов продолжит разбор темы достоинства и судьбы, подчеркивая необходимость выбора правильной цели в жизни и поясняя, как этого добиться. Вы узнаете: – что способно победить судьбу человека, – почему движение – жизнь, и как оно помогает в борьбе с болезнями, – каковы последствия зависимой любви. Лекция будет полезна всем, кто хочет разобраться в вопросах судьбы.

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