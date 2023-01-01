Чувство собственного достоинства, судьба, успех. Часть 2. Олег Торсунов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Во второй аудиолекции Олег Торсунов продолжит разбор темы достоинства и судьбы, подчеркивая необходимость выбора правильной цели в жизни и поясняя, как этого добиться. Вы узнаете: – что способно победить судьбу человека, – почему движение – жизнь, и как оно помогает в борьбе с болезнями, – каковы последствия зависимой любви. Лекция будет полезна всем, кто хочет разобраться в вопросах судьбы.



Чувство собственного достоинства, судьба, успех слушать на видеосервисе Wink.