Чувство любви. Сью Джонсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вторая книга психотерапевта Сью Джонсон, посвященная научному взгляду на любовь и возможности пересмотреть и наладить отношения в паре. Доктор Сью Джонсон – директор Оттавского (Канада) и Международного центра обучения эмоционально-фокусированной терапии, а также заслуженный профессор и научный сотрудник Международного университета Сан-Диего (США, Калифорния) и профессор клинической психологии Оттавского университета. Доктор Джонсон – член Американской психологической ассоциации и обладатель множества почетных званий и наград, среди которых награда за выдающийся вклад в супружескую и семейную терапию от Американской ассоциации семейной и супружеской терапии и изучения семьи и брака, а также награда за вклад в исследования, посвященные семейной терапии, от Американской ассоциации семейной терапии.Она обучает методам и подходам ЭФТ психотерапевтов по всему миру, а также выступает консультантом для ВС США и Канады и Нью-Йоркского городского пожарного департамента. Сью Джонсон живет в Оттаве с мужем, двумя детьми и собакой. Обожает оперы Гилберта и Салливана, смотрит телешоу «Летающий цирк Монти Пайтона», танцует аргентинское танго и ездит на озера на севере Канады плавать на каяке.



Чувство любви слушать на видеосервисе Wink.