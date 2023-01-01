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Чувство и чувствительность. Джейн Остин (книга, 2022) слушать онлайн
2022, Аудиокнига
Любовные романы, Классика785 мин12+
Сюжет
Целая галерея ярких образов современников классика английской литературы Джейн Остен – благородных и коварных, безрассудных и малодушных, чопорных и трепетных – предстает на страницах ее произведений. Первый зрелый роман Остен «Чувство и чувствительность» о судьбах двух сестер, благоразумной Элинор и пылкой Марианны. Каждая из них борется за свое счастье и возможность выйти замуж за любимого вопреки всем обстоятельствам.
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