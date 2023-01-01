Чудовищная ошибка. Дарья Кова,Миранда Мур (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Вы думаете, деньги решают все? Как бы ни так! Они еще больше ограничивают тебя. В 20 лет ты легкомысленна и веришь в любовь. Только папа с мамой ставят жесткий запрет на неподобающие отношения с парнем, которой не угодил лишь тем, что родился в бедной семье. Но я была слишком слаба, чтобы бороться за свои чувства… Я оставила его… до тех пор, пока не встретила через семь лет, когда уже ОН выкупал компанию моего отца… Только теперь он не столь благосклонен ко мне, а я… я все еще его люблю…



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