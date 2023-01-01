Чудо веры. (книга, 2020) слушать онлайн

Вас ждет захватывающий и вдумчивый рассказ о чудесных явлениях, которые происходят в Русской Православной Церкви. Мироточение икон и Святых Мощей. Необъяснимое «удвоение» Святых Ликов и обновление Образов. Чудесные исцеления людей. Подлинные свидетельства и результаты исследования ученых, пытающихся естественнонаучными методами исследовать небывалые явления. Одна из самых удивительных современных историй мироточения связана с так называемым «Локотским чудом». С 1999 года в поселке Локоть Брянской области, в частном доме православной семьи Ремизовых массово мироточат иконы. Два года назад Комиссия приехала в этот дом, и на пленку сняла чудо мироточения. К мироточивым иконам ставили вновь привезенные, и они тут же покрывались капельками благоухающего масла. Его было столь много, что миро собирали в медицинские лотки. Причем мироточили не только иконы, но и листочки из православного отрывного календаря, просфоры и монастырский хлеб. Мироточение усилилось после совершения молебна. Изучив масло в лаборатории Физического факультета МГУ, пришли к выводу, что это растительное масло, сходное с оливковым. Но на вопросы – как оно могло сходить на простые листки из православного календаря, на хлеб, почему благоухало особенным образом, научно обоснованно ответить не смогли. Известно, что кроме мироточения существует и более редкое, но поистине потрясающее и страшное явление, как кровоточение. В материалах Комиссии по чудесам есть рассказ свидетелей кровоточения Иконы Царственных страсто...Слушайте книгу.



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