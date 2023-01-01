Чудо релаксации. Герберт Бенсон. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
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Сюжет
Книга «Чудо релаксации» Герберта Бенсона прямо противодействует вредным последствиям стресса, среди которых высокое артериальное давление, сердечные заболевания, хронические боли, бессонница. Впервые автор представил свой эффективный подход к снятию напряжения «Ум и тело» более сорока лет назад, и его книга мгновенно стала национальным бестселлером в США. С тех пор миллионы людей постигли несложный секрет расслабления без дорогостоящих лекций и лекарственных средств. Так книга превратилась в классический справочник, который рекомендуют своим пациентам психологи. Метод был разработан доктором Бенсоном и его коллегами в лаборатории Гарвардской медицинской школы и успешно опробован в госпиталях. Бережное восстановление хорошего самочувствия займет у вас всего десять минут в день.
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