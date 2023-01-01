Чудо релаксации. Герберт Бенсон. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга «Чудо релаксации» Герберта Бенсона прямо противодействует вредным последствиям стресса, среди которых высокое артериальное давление, сердечные заболевания, хронические боли, бессонница. Впервые автор представил свой эффективный подход к снятию напряжения «Ум и тело» более сорока лет назад, и его книга мгновенно стала национальным бестселлером в США. С тех пор миллионы людей постигли несложный секрет расслабления без дорогостоящих лекций и лекарственных средств. Так книга превратилась в классический справочник, который рекомендуют своим пациентам психологи. Метод был разработан доктором Бенсоном и его коллегами в лаборатории Гарвардской медицинской школы и успешно опробован в госпиталях. Бережное восстановление хорошего самочувствия займет у вас всего десять минут в день.



Чудо релаксации слушать на видеосервисе Wink.