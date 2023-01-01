Чудо природы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Чудо природы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Чудо природы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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Сюжет

25-летняя Светлана Филиппова узнала, что у них с мужем Егором несовместимость, из-за которой они не могут иметь детей. Егор наотрез отказался брать ребенка из детдома, он мечтал о собственном чаде. Светлана начала искать женщину, которая смогла бы родить от Егора, неожиданно свою помощь предложила мать Светланы – 45-летняя Наталья Ивановна. Ее искусственно оплодотворили. С того момента Егора как подменили, он все время переживал за Наталью Ивановну, в конце концов, предложил Светлане переселить ее на время к ним. Вскоре Светлана заметила, что отношения Егора и Натальи Ивановны стали слишком теплыми и нежными, а однажды она услышала, как ее мать предложила Егору после рождения ребенка бросить Светлану. В шоке от таких слов, Светлана вышла на улицу, познакомилась с первым встречным – мужчиной с восточной внешностью – и переспала с ним. Утром Светлана вернулась домой и узнала, что ее мать в больнице. Оказалось, что у Натальи Ивановны случился выкидыш. Мать Светланы вернулась к себе. Егор остался со Светланой, но их отношения сильно охладели. Через пару недель Светлана поняла, что она беременна. Она не могла скрывать правды от Егора и рассказала о случайной связи. Егор ее не простил и ушел. Поддержала Светлану и помогала ей всю беременность Наталья Ивановна. Когда Светлана родила, она увидела, что ребенок –вылитый Егор. Тут еще и сам Егор вернулся и попросил простить его. Светлана приняла Егора.

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