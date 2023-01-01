Чудо голодания. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Узнав о том, что его жена Вера решила похудеть, Глеб посчитал это блажью. Он не понял, что сам спровоцировал Веру на это решение, неудачно подшутив над ней. Когда Глеб и Вера пришли в гости к начальнику Глеба Сергею Ивановичу, его жена Наталья заинтересовалась диетой Веры и решила последовать ее примеру. Сергей Иванович, который побаивался свою жену, не решался напрямую выяснять с ней отношения и потребовал, чтобы Глеб заставил Веру сказать Наталье, что диета ей не помогает. Но Вера отказалась в угоду начальнику мужа говорить неправду. Сергей Иванович возмутился ее непокорностью и оскорбил Веру на глазах у Глеба, который не посмел за нее вступиться. Веру это возмутило, и она ушла от Глеба. Глеб попытался помириться с женой. Вера сказала, что не вернется к нему, потому что для него важнее всего благосклонность начальника, а ей не нужен муж, который не может и не хочет ее защищать. Глеб потребовал, чтобы Сергей Иванович извинился перед Верой. Сергей Иванович принес Вере свои извинения, и она согласилась вернуться к Глебу. Она надеялась, что эта история послужит мужу уроком, и он теперь в любой ситуации будет сохранять чувство собственного достоинства. На следующий день Глеб написал заявление об уходе по собственному желанию: он не хотел больше работать под началом человека, который не уважает своих подчиненных. Сергей Иванович не отпустил Глеба, сказав, что теперь ценит его еще больше.



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