Чудны дела твои, Господи!. Татьяна Устинова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вновь назначенный директор музея изобразительных искусств Переславля – Андрей Ильич Боголюбов и представить себе не мог, насколько странным и необычным окажется первый же день его работы в этом Богом забытом месте. Начиная со встречи с непонятным существом, напророчившем ему скорую смерть �и заканчивая проколотым колесом машины, с пришпиленным к нему запиской «убирайся пока не поздно». Возможно, если бы Андрей Ильич знал, что ожидает его в дальнейшем, то первый день его пребывания в этом заштатном городишке оказался бы и последним, но этого не случилось и, Боголюбов оказывается втянут в целый водоворот загадочных и необъяснимых событий.



Чудны дела твои, Господи! слушать на видеосервисе Wink.