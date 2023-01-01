Чудище моё ненаглядное. Лора Вайс (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Она – первая красавица на деревне, он – привыкший к сумраку демон. У нее есть семья, у него только лес. Но суждено было двоим повстречаться в темной чаще. Только вот красавица не заблудилась, а пришла отомстить демону за отца, коего тот чуть не погубил. Однако сил не рассчитала и угодила прямико�м в лапы чудища. А что было дальше, сами узнаете…



Чудище моё ненаглядное слушать на видеосервисе Wink.