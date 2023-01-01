Чудесные рассказы в исполнении Дмитрия Быкова + Лекция Быкова Д.. Анатоль Франс (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию сборник рассказов Анатоля Франса в исполнении Дмитрия Быкова. Все новеллы, входящие в сборник «Чудесные рассказы», построены на сказочном или легендарном сюжете. Первые две – «Семь жён Синей Бороды» и «История герцогини де Сиконь и господина Буленгрена» – берут за основу широко известные волшебные сказки Шарля Перро. Мир фантазии переплетается в новеллах с прозой реальной действительности. В «Чуде святого Николая» высмеивается христианская «мудрость» святого, благочестивые иноки в монастыре, похожем на «клетку с обезьянами», религиозные фанатики, феодальные войны и бесчинства. Новелла «Рубашка» представляет собой философскую повесть вольтеровского типа – излюбленный жанр А. Франса. Завершается аудиокнига рассказом Дм.Быкова о прочитанном.



Чудесные рассказы в исполнении Дмитрия Быкова + Лекция Быкова Д слушать на видеосервисе Wink.