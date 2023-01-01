Чудеса света. Сборник (книга, 2013) слушать онлайн

Сюжет

Из аудиокниги «Чудеса света» вы сможете узнать не только о знаменитых Семи чудесах света, но и о других, не менее интересных и выдающихся памятниках архитектуры прошлых эпох, о самоотверженном труде историков и археологов, которые приложили титанические усилия для того, чтобы эти шедевры не �были преданы забвению. ©&℗ ИП Воробьев В.А. ©&℗ ИД СОЮЗ



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