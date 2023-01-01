Чтоб вы провалились. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Муж Татьяны Каштановой Игорь несколько лет назад уходил из семьи, но через пару дней вернулся. Татьяна приняла Игоря, однако с тех пор начала ревновать и контролировать супруга. Игорь пытался не реагировать на изменившееся поведение супруги, виня в этом себя. Однажды Татьяна увидела, как он ремонтирует машину своей бывшей одноклассницы Нины, и решила постоять рядом с мужем, дождаясь, когда он закончит ремонт. Игорю ситуация показалась оскорбительной. Возник скандал, муж ушел из дома. Дочь Татьяны и Игоря Юля, встав на сторону отца, ушла с ним. Татьяна узнала, что Юля живет у бабушки Варвары Степановны. Вскоре ей удалось вернуть дочь домой. Между тем, Варвара Степановна рассказала Татьяне, как Нина хвастается своим новым кавалером: из семьи ради нее ушел, и подарки дарит. Спустя короткое время, Татьяна поняла, что хотела бы вернуть мужа домой. Под предлогом оплаты репетиторов Юли, она забрала у Игоря почти всю зарплату, но это не помогло. Тогда она попросила дочь помочь ей, будто случайно, встретиться с Игорем. Вскоре их свидание состоялось. Татьяна собиралась простить мужа и помириться с ним, но неожиданно появившаяся Нина все испортила. Нина попросила Игоря забрать ключи, Татьяна решила, что у мужа всё же есть отношения с бывшей одноклассницей, она была в отчаянии. Но вскоре ей удалось выяснить отношения с мужем. Оказалось, что у Игоря никогда не было никаких отношений с Ниной, а ключи она хотела отдать гаечные. Татьяна поняла, что ради собственного брака должна перестать ревновать Игоря и, наконец, простить мужа за его уход из семьи несколько лет назад.



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