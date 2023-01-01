Чтоб ты сдохла, Ксюша. Сергей Гончаров (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Автомойка самообслуживания на отшибе провинциального города становится самым опасным местом, когда там случайно встречаются двое бывших любовников. У них впереди вся ночь. Однако вместо жаркого секса их ждёт неожиданно нагрянувший супруг, который жаждет расправы. Хорошо, что неподалёку есть река, куда можно сбросить трупы, но плохо, что не все мертвецы умеют хранить секреты.



Чтоб ты сдохла, Ксюша слушать на видеосервисе Wink.