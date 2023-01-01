Что вы сказали? Книга по развитию навыков аудирования и устной речи для изучающих русский язык. Ирина Одинцова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к книге Что вы сказали? Книга по развитию навыков аудирования и устной речи для изучающих русский язык Книга «Что вы сказали?» адресуется учащимся, прошедшим базовый курс обучения русскому языку. Ее цель – активизировать у учащихся навыки аудирования, помочь им в овладении ж�ивой разговорной речью. Особенностью книги является присутствие в ней большого числа игровых заданий. Эти задания служат развитию навыков устной, ситуативно обусловленной речи.



Что вы сказали? Книга по развитию навыков аудирования и устной речи для изучающих русский язык слушать на видеосервисе Wink.