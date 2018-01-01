WinkАудиокнигиЧто такое Швейцария. Мария Шолль
Что такое Швейцария. Мария Шолль (книга, 2019) слушать онлайн
2019, Аудиокнига
Приключения, Нон-фикшн16+
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Сюжет
Швейцария – уникальная страна, вокруг которой существует множество мифов. Скорее всего, вы слышали о многочисленных банках и знаменитом шоколаде, о швейцарских Альпах и великолепных озерах, о фондю и раклете. Но какова эта страна сегодня? Чем на самом деле живут местные жители, что думают об остальном мире и что из бесконечного количества мифов об этой земле правда, а что -выдумка? Узнать как можно больше о Швейцарии Вам поможет эта книга. © Storysidе
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