Что такое Швейцария. Мария Шолль (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Швейцария – уникальная страна, вокруг которой существует множество мифов. Скорее всего, вы слышали о многочисленных банках и знаменитом шоколаде, о швейцарских Альпах и великолепных озерах, о фондю и раклете. Но какова эта страна сегодня? Чем на самом деле живут местные жители, что думают об остальном мире и что из бесконечного количества мифов об этой земле правда, а что -выдумка? Узнать как можно больше о Швейцарии Вам поможет эта книга. © Storysidе



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