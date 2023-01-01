Что такое Русская цивилизация?. Максим Емельянов-Лукьянчиков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Максим Александрович Емельянов-Лукьянчиков – выпускающий редактор Всемирного русского православного вещания «Радонеж». Диск является главой из книги «Иерархия радуги. Русская цивилизация в наследии К.Н. Леонтьева, Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби».



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