Что со мной, доктор? Вся правда о щитовидной железе. Ольга Демичева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Секреты щитовидной железы – это уже 10-я книга в серии «Академия доктора Родионова». Врач-эндокринолог с 30-летним стажем Ольга Демичева легко и понятно рассказывает о том, что такое щитовидная железа, какова ее функция в организме человека и какой может быть дисфункция. Она убедительно доказывает, что ничего страшного в лечении гормонами нет, а вот отсутствие внимания к проблемам «бабочки» может стать причиной серьезных последствий.



Что со мной, доктор? Вся правда о щитовидной железе слушать на видеосервисе Wink.