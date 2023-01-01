Что снится сказкам? Сказочные колыбельные. Андрей Усачев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

СКАЗОЧНЫЕ КОЛЫБЕЛЬНЫЕ Бывают скучные песни, от которых тянет в сон. Особенно – взрослых. А бывают песни, от которых на сердце становится легко, спокойно и радостно. И сны после них снятся добрые, яркие и цветные. Такие колыбельные песни для детей записал со своими друзьями известный детский пи�сатель Андрей Усачев.



Что снится сказкам? Сказочные колыбельные слушать на видеосервисе Wink.