Что снится сказкам? Сказочные колыбельные. Андрей Усачев
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Что снится сказкам? Сказочные колыбельные. Андрей Усачев

Что снится сказкам? Сказочные колыбельные. Андрей Усачев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Русская литература, Детская литература65 мин0+

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Сюжет

СКАЗОЧНЫЕ КОЛЫБЕЛЬНЫЕ Бывают скучные песни, от которых тянет в сон. Особенно – взрослых. А бывают песни, от которых на сердце становится легко, спокойно и радостно. И сны после них снятся добрые, яркие и цветные. Такие колыбельные песни для детей записал со своими друзьями известный детский писатель Андрей Усачев.

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