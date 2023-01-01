Что с тобой случилось? О травме, устойчивости и исцелении. Опра Уинфри, Брюс Перри. Ключевые идеи книги (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Знаменитая телеведущая Опра Уинфри и детский психиатр Брюс Перри обсуждают, как на нас влияет травматический опыт и недостаток заботы и принятия со стороны родителей. Они разбирают непростой детский опыт самой Опры и яркие кейсы из практики психиатра, объясняя, как устроена психологическая травма, кто ей сильнее подвержен и как создать условия, способствующие исцелению.



Что с тобой случилось? О травме, устойчивости и исцелении слушать на видеосервисе Wink.