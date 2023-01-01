Что побудило к убийству? Рассказ судебного следователя. Секретное следствие (сборник). Александр Шкляревский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Русский беллетрист Александр Андреевич Шкляревский (1837–1883) принадлежал, по словам В. В. Крестовского, «к тому рабочему классу журнальной литературы, который смело, по всей справедливости, можно окрестить именем литературных каторжников». Всю жизнь Шкляревский вынужден был бороться с нищетой. Он более десяти лет учительствовал, одновременно публикуя статьи в различных газетах и журналах. Человек щедро одаренный талантом, он не достиг ни материальных выгод, ни литературного признания, хотя именно он вправе называться «отцом русского детектива». Известность «русского Габорио» Шкляревский получил в конце 1860-х годов, как автор многочисленных повестей и романов уголовного содержания. В «уголовных» произведениях Шкляревского имя преступника нередко становится известным читателю уже в середине книги. Основное внимание в них уделяется не сыщику и процессу расследования, а переживаниям преступника и причинам, побудившим его к преступлению. В этом плане показателен публикуемый в данном томе роман «Что побудило к убийству?» В сборнике озвучены: Что побудило к убийству Рассказ судебного следователя Секретное Следствие 2 бонусных рассказа Отпетый Русский Тичборн



Что побудило к убийству? Рассказ судебного следователя слушать на видеосервисе Wink.