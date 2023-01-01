Что есть после 40. Жизнь в здоровом теле в любом возрасте. Инна Зорина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Инна Зорина, сертифицированный нутрициолог и автор нескольких курсов по снижению веса, утверждает: бороться с лишним весом можно и нужно. Похудев самостоятельно в 40 лет на 20 кг, она избавилась от проблем со здоровьем и даже родила второго ребенка. В этой книге она расскажет вам, какие привычки нужно изменить, чтобы перестать набирать вес, как правильно замотивировать себя на похудение и, главное, как удерживать достигнутый результат без вреда для здоровья и психики. Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой консультации врача. Перед совершением любых рекомендуемых действий необходимо проконсультироваться со специалистом. Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки.



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