Что, если мы утонем. Сара Шпринц (книга, 2020) слушать онлайн

"В жизни Лори произошло трагическое событие, и ей понадобилось много времени, чтобы начать жизнь с чистого листа. Теперь она точно готова двигаться дальше. Лори переезжает в Ванкувер и успешно поступает на медицинский факультет Университета Британской Колумбии. Новые друзья помогают отвлечься, а учеба практически лишает девушку сна. Но не только лекции занимают ее мысли: неожиданное знакомство с обаятельным старшекурсником Сэмом стремительно перерастает во что-то большее, чем просто дружба. Молодых людей словно магнитом тянет друг к другу. Долго ли продлится идиллия, когда Лори узнает, что именно Сэм был вовлечен в события, навсегда изменившие ее жизнь?"



Что, если мы утонем слушать на видеосервисе Wink.