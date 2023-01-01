Что делать, когда не знаешь, что делать. Джонатан Херринг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Многих людей смущают разговоры о высоких целях, о моральных принципах. Они считают эти темы пафосными. Однако, не определив для себя жизненные ценности, вы не сможете расставить приоритеты и принять правильное для вас решение во многих ситуациях. Жизнь мало предсказуема. Никакой набор типовых сценариев и соответствующих им решений не способен охватить все то, что может случиться. Но есть общие установки, которыми следует руководствоваться в любых обстоятельствах. Эта книга вооружит вас знаниями о том, как вырабатывать решения и выполнять их, что влияет на решения и что не должно влиять на них, как принимать совместные решения в семье и в рабочем коллективе, как действовать в экстремальных ситуациях, когда нужны срочные решения. Она предоставит вам возможность попрактиковаться в принятии решений, поставив себя на место других людей, а главное – поможет избавиться от неуверенности и страха принимать решения. Джонатан Херринг советует прислушаться к его рекомендациям и взять свою жизнь в свои руки. Книга предназначена для широкого круга читателей.



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