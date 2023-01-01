Читайте людей как книгу. Как анализировать, понимать и предсказывать эмоции, мысли, намерения и поведение людей. Патрик Кинг. Ключевые идеи книги
Wink
Аудиокниги
Читайте людей как книгу. Как анализировать, понимать и предсказывать эмоции, мысли, намерения и поведение людей. Патрик Кинг. Ключевые идеи книги

Читайте людей как книгу. Как анализировать, понимать и предсказывать эмоции, мысли, намерения и поведение людей. Патрик Кинг. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Саморазвитие45 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.

В мире, где слова могут вводить в заблуждение, работа эксперта по социальному взаимодействию Патрика Кинга «Читайте людей как книгу» становится надежным компасом в общении. Опираясь на знание поведенческой психологии и научные исследования, Кинг предлагает техники, которые позволяют узнать причины поступков, истинные эмоции и мысли людей, выстроить эффективный диалог и разоблачить ложь.

Читайте людей как книгу слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Саморазвитие, Нон-фикшн, Психология
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг