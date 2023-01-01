Читаем вместе. Аудиоистории для взрослых и детей. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детская литература76 мин0+
Сюжет
Составившие сборник рассказы, стихи и сказки читают люди самых разных профессий: актeр и писатель, предприниматели и телеведущие, редактор и повар, доктор биологических наук и олимпийская чемпионка. Но главное – их дети и внуки! Послушав наших исполнителей, читающих любимые литературные прои�зведения, вы лишний раз убедитесь, как это здорово – проводить время с ребeнком, сообща заниматься с ним творчеством. Читайте вместе со своими детьми. Вам понравится!
Читаем вместе слушать на видеосервисе Wink.