Читаем вместе. Аудиоистории для взрослых и детей. Коллектив авторов
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Читаем вместе. Аудиоистории для взрослых и детей. Коллектив авторов

Читаем вместе. Аудиоистории для взрослых и детей. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература76 мин0+

Сюжет

Составившие сборник рассказы, стихи и сказки читают люди самых разных профессий: актeр и писатель, предприниматели и телеведущие, редактор и повар, доктор биологических наук и олимпийская чемпионка. Но главное – их дети и внуки! Послушав наших исполнителей, читающих любимые литературные произведения, вы лишний раз убедитесь, как это здорово – проводить время с ребeнком, сообща заниматься с ним творчеством. Читайте вместе со своими детьми. Вам понравится!

Читаем вместе слушать на видеосервисе Wink.

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