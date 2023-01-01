WinkАудиокнигиЧитаем и говорим по-японски. Курс для начинающих. Джейн Уайтвик
Читаем и говорим по-японски. Курс для начинающих. Джейн Уайтвик (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Иностранные языки50 мин12+
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Сюжет
Аудиоприложение к одноименной книге. 45 треков. Аудиозапись, сделанная носителями языка, содержит интерактивные упражнения для развития разговорных навыков, а также материалы по фонетике, лексику, игры и, конечно, упражнения на аудирование. Курс предназначен для всех желающих изучить основы �японского языка и начать общаться на нем с первых же занятий.
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