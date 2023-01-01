WinkАудиокнигиЧистый дом. Екатерина Шувалова
Чистый дом. Екатерина Шувалова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Саморазвитие16+
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Сюжет
К данной аудиокниге прилагается PDF-файл, рекомендованный для скачивания. Файл важен для понимания книги. В нем собраны все изображения из электронной версии книги. В вашем доме постоянно скапливаются пыль, куча ненужного хлама? Не хватает сил и времени на то, чтобы поддерживать порядок в квар�тире? Завидуете знакомым, у которых дома идеальная чистота? Теперь организовать хранение вещей и навести порядок будет гораздо проще! «Чистый дом» – это подробные уроки уборки от многодетной мамы, порядку в доме которой можно лишь позавидовать!
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