Чистый дом. Екатерина Шувалова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

К данной аудиокниге прилагается PDF-файл, рекомендованный для скачивания. Файл важен для понимания книги. В нем собраны все изображения из электронной версии книги. В вашем доме постоянно скапливаются пыль, куча ненужного хлама? Не хватает сил и времени на то, чтобы поддерживать порядок в квар�тире? Завидуете знакомым, у которых дома идеальная чистота? Теперь организовать хранение вещей и навести порядок будет гораздо проще! «Чистый дом» – это подробные уроки уборки от многодетной мамы, порядку в доме которой можно лишь позавидовать!



Чистый дом слушать на видеосервисе Wink.