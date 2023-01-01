Чистыми руками. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Маргарита Андреева узнала, что дочь ее сестры Анна, приехавшая из родного города, переспала с ее мужем Андреем. Ничего не сообщая сестре, которая недавно перенесла инфаркт, Маргарита прогоняет Анну. После скандала Андрей переезжает к своей матери. Из телефонного разговора с сестрой Маргарита узнаёт, что Анна беременна – якобы, от какого-то бизнесмена. Маргарита в шоке – она догадалась, что это ребёнок её мужа. Они с Андреем давно мечтали о ребенке, а родить его предстоит Анне. Узнав об этом, Андрей бежит к Анне и перевозит ее в дом своей матери. К Маргарите заявляется Михаил – бывший парень Анны. Он хочет ее разыскать. Они поссорились, когда Анна сказала, что беременна, а он попросил её избавиться от ребёнка. Рита говорит Михаилу, что Анна живет с ее мужем. Михаил после скандала забирает Анну, они собираются уезжать в родной город. Маргарита уверяет Михаила, что Анна беременна от Андрея. Она предлагает Михаилу отдать ей ребенка. После того, как Маргарита дает ему деньги, Михаил соглашается уговорить Анну. Но возникает новое препятствие – Андрей категорически не хочет забирать малыша, теперь он сомневается в своём отцовстве. Маргарита настаивает, и Андрей уходит из дома. Но через несколько дней он возвращается – с ребенком. Андрей сделал генетическую экспертизу и выяснил, что это его сын. Он говорит, что с большим трудом уговорил Анну отдать ребенка. Но теперь Маргарита понимает, что не может прикоснуться к ребенку – она получила его в результате нечистоплотных интриг. Маргарита просит Анну забрать мальчика.



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