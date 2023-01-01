Чисто женская тема! Что должна знать каждая дама о своем здоровье. Екатерина Макарова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Узнаем себя, о себе и про себя! Популярно о самом важном – женском здоровье, сексуальности и чувственности, беременности и восстановлении после родов! Женский организм – загадка как для мужчин, так и для самих женщин. Не всe мы знаем про нашу анатомию, осознание собственной сексуальности порой не придает уверенности либо вовсе не приходит, мысли про половые инфекции вызывают приступы паники, а беременность и прочие радости женской жизни хотя и желанны, но волнения приносят немало. Так вот – незнание не освобождает от ответственности! Хотя бы ответственности за понимание процессов, которые с нами происходят, и регулирование возможностей нашей женской жизни. Зная особенности своего тела и его ресурсы, вы сможете значительно улучшить свою жизнь, правильно выстроить свое женское (именно!) телесное счастье, создать свой интимный мир отношений со своим организмом и окружающим миром. Мой клинический опыт мужского врача подсказывает, что именно глубинное знание мужской психологии в сочетании с женским видением ситуации поможет вам раскрыть в себе женское начало и начать лучше понимать себя – и своих мужчин!



Чисто женская тема! Что должна знать каждая дама о своем здоровье слушать на видеосервисе Wink.