Чисто английский юмор. Уильям Джейкобс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Уильям Уаймарк Джейкобс – один из наиболее популярных английских писателей-юмористов начала XX века. Большинство рассказов Джейкобса посвящено морской теме. Его герои, вечно попадающие в комические ситуации, – простодушные боцманы и забулдыги-матросы, старые капитаны и мальчишки-юнги. Изящ�ный стиль, неожиданные концовки, тонкий, чисто английский юмор Джейкобса были по достоинству оценены Дж. К. Джеромом, Дж. К. Честертоном, П. Г. Вудхаусом, Дж. Б. Пристли, а сам писатель получил прозвище – «Портовый О’Генри».



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