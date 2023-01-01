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Чистилище. Джером Моррис (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези668 мин18+
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Сюжет
Что может быть интереснее, чем человеческие надежды, страхи и сомнения? Пожалуй, только поступки, на которые людей толкают эти чувства. И ничто не раскрывает человека лучше, чем настоящие трудности и лишения. «Чистилище» – одно из произведений цикла «Обратная сторона». События, описанные в кн�иге, развиваются в осажденной крепости Дурн-фар. История о стойкости – врожденной и вынужденной. Внимание! Книга содержит нецензурную брань.
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