Чистилище. Джером Моррис (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Что может быть интереснее, чем человеческие надежды, страхи и сомнения? Пожалуй, только поступки, на которые людей толкают эти чувства. И ничто не раскрывает человека лучше, чем настоящие трудности и лишения. «Чистилище» – одно из произведений цикла «Обратная сторона». События, описанные в кн�иге, развиваются в осажденной крепости Дурн-фар. История о стойкости – врожденной и вынужденной. Внимание! Книга содержит нецензурную брань.



Чистилище слушать на видеосервисе Wink.