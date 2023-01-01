Чингисхан и рождение современного мира. Джек Уэзерфорд. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

«Чингисхан и рождение современного мира» — это научно-популярная книга антрополога Джека Уэзерфорда, которая рассказывает о том, как завоевания монголов создали первый в истории глобальный мир. Автор пишет, что Чингисхан и его наследники не были просто дикарями во главе несметных орд. В первую очередь они были правителями-визионерами, опередившими время и течение истории.

Монголы, по мнению Уэзерфорда, определяются не разрушением и насилием, а принципом всеобщего равенства перед законом, невмешательством государства в вопросы веры, глобальной торговлей, развитием науки, искусств, технологий и ремесел, распространением знаний и всеобщего образования. Именно на этих прогрессивных началах, с точки зрения автора, строилась монгольская цивилизация, опережая весь мир на несколько столетий.



Чингисхан и рождение современного мира слушать на видеосервисе Wink.